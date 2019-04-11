Закрытие хостелов в Петербурге уведет легальный бизнес в тень

Сегодня, 11 апреля, петербургские эксперты туристической сферы рассказали о том, что принесет Петербургу возможное закрытие мини-гостиниц в многоквартирных домах. Закон о запрете оказывать гостиничные услуги в жилом фонде Совет Федерации одобрил накануне — теперь очередь за президентом.

Боль для предпринимателей

Руководитель петербургского отделения НП «Лига хостелов» Алена Енова рассказала о том, что без работы из-за закрытия мини-гостиниц останутся около 14 тыс. человек. Но ситуация усложняется ещё тем, отметила она, что для многих предпринимателей гостиничный бизнес – семейный. А порой бизнесмены зарегистрированы на площади своих хостелов.

Порядка 90% предпринимателей имеют кредиты на помещения, отметила президент петербургской Гильдии малых средств размещения Яна Бабина. Продать такой бизнес не получится, говорит Бабина, поэтому вывод печальный: «В России этот легальный гостиничный бизнес существовал 15 лет. И сейчас ему придется уйти в тень».

Помещения будут простаивать

Отельеры замечают, один из глобальных вопросов — это то, что будет с помещениями, в которых закроют хостелы. Как правило, в Петербурге многие из них представляют собой бывшие коммунальные квартиры. И имеют огромную площадь, порядка 500 квадратных метров, по оценке председателя Комитета по туризму Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Дарья Ковалевская. Сейчас, по мнению отельеров, на такие квартиры нет спроса, потому что осилить капитальный ремонт такого масштаба сложно.

Как отметил председатель комиссии по строительству петербургского отделения «Опора России» Глеб Лукьянов, «коммуналки» в районе исторического центра никак не приспособить: «Из них не сделать офис, не сделать художественную мастерскую. Поэтому они просто будут простаивать».

Дарья Ковалевская заглянула вперед: «Со временем помещения бывших хостелов начнут разрушаться, потом их признают аварийными и снесут. На этих местах возведут торговые центры — вот он новый облик Петербурга».

Туристам придется туго — русские не потянут, зарубежные не поймут

По мнению отельеров, туристический поток однозначно сократится. Прежде всего речь идет об отечественных путешественниках. Так, рассказывает Дарья Ковалевская, в последнее время внутренний туризм стал мощнее. Люди едут не только отдыхать, но и лечиться, например, в санатории Курортного района. Кроме того часты случаи делового туризма, командировки. Люди приезжают на повышение квалификации, учиться. Все они, как правило, живут в эконом-сегменте. Платить больше они просто не смогут.

С заграничными гостями ситуация ещё сложнее. Алена Енова отметила, зачастую иностранцы бронируют жилье на годы вперёд и в её отеле есть подобные случаи: «За границей нормальна такая практика: если человеку нравится, он приедет в это место снова». На лето-2019, подсчитали отельеры, в средствах малого размещения забронировано уже около 60% номеров. Но главное — иностранцам будет очень сложно объяснить, почему приехать в любимый отель больше нельзя, единодушно заметили эксперты.

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