Шансы спасти петербургские хостелы не велики

В Петерубрге около 80% мини-гостиниц располагаются в жилом фонде, а значит могут закрыться к 1 октября. Фото: pixabay.com

В Петерубрге около 80% мини-гостиниц располагаются в жилом фонде, а значит могут закрыться к 1 октября. Фото: pixabay.com

Согласно одобренным Советом Федерации поправкам в Жилищный Кодекс с 1 октября 2019 года в жилом фонде нельзя будет размещать гостиницы и хостелы. В Петербурге 80% мини-гостиниц размещено именно так. Если Путин подпишет закон, то 4633 мини-гостиницы в Северной столице будут закрыты.

Представители туристической Петербурга рассказали о том, можно ли спасти хостелы, гостиницы, апартаменты и квартиры, которые из-за нового закона уже первого октября могут исчезнуть.

Туризм станет дороже

В жилом фонде, а значит, под запретом сейчас располагаются 4633 мини-гостиницы, рассказали отельеры. Как отметила руководитель петербургского отделения НП «Лига хостелов» Алёна Енова, это 80% от всех средств малого размещения в Петербурге вообще. К первому октября большая часть из них закроется, уверены эксперты.

Остальные 20% едва ли смогут обеспечить все туристические нужды. Это значит, что люди пойдут в более крупные гостиницы и отели. А те из-за высокого спроса, конечно, поднимут цены на услуги, рассказала Алена Енова. Поэтому можно только догадываться, насколько заоблачными станут ценники и насколько сократится поток туристов эконом-сегмента.

Как можно спасти хостелы

Чтобы многочисленные гостиницы не закрыли, можно сделать несколько вещей, пояснили отельеры. Во-первых, перевести помещения из жилых в нежилые. Но это практически неподъемно. По словам председателя комиссии по строительству петербургского отделения «Опора России» Глеба Лукьянова, на перевод в жилой фонд тратится, в среднем, 8-12, месяцев. До октября осталось всего пять. Президент петербургской Гильдии малых средств размещения Яна Бабина отмечает, даже если исключить временной фактор, не у всех предпринимателей найдутся деньги для процедуры перевода. Есть и ещё одно препятствие – жилищное законодательство. У гостиницы должен быть отдельный вход, но с учётом того, что многие в Петербурге расположены не на первых этажах, сделать это невозможно, поясняют отельеры.

Во-вторых, отельеры просят отсрочить вступление закона в силу. А в-третьих, просят у Петербурга предоставить помещения для мини-гостиниц. Но, смотря правде в глаза, нежилых помещений для 4633 малых средств размещения у города нет, отметили представители туристической сферы.

Есть ли шанс

Закон ещё не подписал президент РФ. Соответственно, нормы не вступили в силу. Но, как отметила председатель Комитета по туризму Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Дарья Ковалевская, глава государства за всю историю наложил вето на закон порядка двух раз. Гипотетически закон уже принят и шансы спасти 4633 мини-гостиницы в Петербурге не велики.

Возможно, переговоры с властями помогут отстоять некоторые хостелы. «Мы будем рады спасти даже единицы», – отметила Яна Бабина. Представители туристической сферы всё же не падают духом. И, как они говорят, очень надеются, что закон и вовсе не вступит в силу.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, какие убытки понесет Петербург, когда мини-гостиницы запретят.