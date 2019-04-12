Каменный метеорит стоит дешевле, чем железный

За последние семь лет в России купили 172 метеорита. Петербуржцы – третьи в рейтинге самых активных покупателей. Сотрудник Горного музея рассказал, как можно отличить небесный камень от земного.

В преддверии Дня космонавтики, 12 апреля, эксперты Avito выяснили, что с 2012 по 2019 год россияне купили 172 метеорита и их фрагментов на сумму 5,5 млн рублей. Средняя цена каждого объекта – 32 тыс. рублей. Максимальная гораздо больше – 2 млн рублей, а минимальная равна 2000 рублей.

Сильный ценовой разброс, объясняют эксперты Avitо, зависит от массы небесного камня. Не меньше на цену влияет и субъективная ценность – её определяет сам продавец. Например, в Подмосковье сейчас продается метеорит за 10 млн рублей. Продавец говорит, что нашел фрагмент космического тела в аномальной зоне Калужской области. Мистики добавляет и то, что по словам продавца, его метеорит «периодически плачет, оставляя оранжевый след».

Сотрудник Горного музея Петербурга Константин Черниговцев объяснил Gazeta.SPb, от чего ещё может зависеть стоимость метеорита. Прежде всего это размер, потом состав. Например, говорит сотрудник учреждения, каменных метеоритов в их музейной коллекции 95% (всего же в ней 287 наименований). Каменные метеориты распространены, поэтому и могут стоить дешевле, полагает Константин Черниговцев. Железные встречаются реже – таких в музее всего 4%, по словам сотрудника. Встречается и класс с алмазными вкраплениями. Такие экземпляры могут стоить куда дороже.

Работник музея заметил, что метеориты и даже их фрагменты не так легко найти. Отличить подлинник от подделки можно лишь тогда, когда держишь небесный камень в руке. Для настоящего метеорита, рассказал сотрудник музея характерна корочка плавления, потому что объект горел: «Иногда встречаются пузырьки, но редко. Кроме визуального осмотра, можно прибегнуть к микроскопическим исследованиям, а потом к химическим».

Также Константин Черниговцев отметил, что метеориты из музейной коллекции и те, что продаются на Avito, невозможно сравнивать: «Они могут как не отличаться друг от друга, так и отличаться полностью». Но покупку небесных тел музейный работник понимает: «В музей люди приходят посмотреть на метеориты, узнать что-то о них. Покупают по другой причине, когда хочется иметь кусочек космического пространства у себя дома».

Метеор – так по-научному называется падающая звезда. Если метеор не сгорает в атмосфере и падает на Землю, он становится метеоритом. Падения случаются раз в несколько месяцев, сообщается на портале infoniac.ru, но часто космические тела приземляются в океан, поэтому люди их не видят. Крупные метеориты, как Челябинский, который взорвался в 2013 году, встречаются примерно раз в пять лет. Челябинский метеорит был крупнейшим после Тунгусского 1908 года.