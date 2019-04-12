Богомольцы просят добавить церквей спальным районам

В 2018 году в Петербурге стало на 14 православных приходов больше. Фото: pixabay.com

В 2018 году в Петербурге стало на 14 православных приходов больше. Фото: pixabay.com

В прошлом году в Петербурге стало на 14 православных приходов больше. Некоторые петербуржцы замечают, что ощущения от посещения близких храмов уже не те, а эксперт говорит, что в спальных районах церквей не хватает.

Жители Петербурга в соцсетях задели вопрос строительства храмов. Пользователь сервиса «Яндекс. Район» пишет, что церкви стали слишком доступными. И объясняет: раньше, чтобы посетить храм, нужно было доехать, душевно настроиться и подготовиться. Сейчас же храмы настолько повсюду, что походы в них можно сравнить с выходом в «Пятерочку».

В обсуждении не все комментаторы поддерживают оратора. Кто-то отмечает, что вера в душе и неважно, сколько богомолен и есть ли они. Некоторые замечают, что церквей, наоборот, не хватает. Другие говорят, что приходов в избытке.

Эта ситуация, рассказала Gazeta.SPb представитель Русской христианской гуманитарной академии (РХГА), пожелавшая остаться неизвестной, зависит от района города. По словам сотрудницы академии, Центральный район действительно слишком застроен и храмов хватает. Кроме того, возводить новые здесь невозможно. Но в спальных районах, говорит представитель, история обратная: «На множество домов здесь всего один-два храма».

Что касается особых ощущений от подготовки к службе, долгой дороги до храма, сотрудница РХГА говорит, это частный случай. Но объяснила церкви в последние годы всё же стали строить в активнее, и это началось в конце 20 – начале 21 века.

Представитель РХГА отметила, что чаще строить храмы вряд ли стали из-за того, что повысился спрос на профессию священнослужителя. Храмы возводятся, говорит сотрудница академии, по спросу местных жителей. В прошлом веке не хватало тысяч священников, а храмы стояли, объясняет она. Сейчас ситуация уравновешивается.

Согласно историческим и статистическим данным, до революции 1917 года в Северной столице работало свыше 500 храмов. В 20 веке по соображениям идеологии город на Неве лишился около 100 церквей. Некоторые из них советская власть специально снесла для постройки каких-то объектов. Например, БКЗ «Октябрьский» стоит на месте Дмитриевской греческой церкви. Кое-какие религиозные сооружения взрывали.

Но к новому тысячелетию Петербург пришел с не одной сотней храмов. В 2009 году в Северной столице насчитывалось больше 200 храмов. В 2017 – уже более 300. По данным Санкт-Петербургской митрополии на 2019 год, в Петербурге действуют 345 храмов без учета монастырских — строится ещё 27. В 2018 году году появилось 14 новых приходов с храмом.