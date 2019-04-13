17-летний подросток несколько раз ударил свою бабушку ножом

Вчера утром, 12 апреля, в квартире, расположенной на одной из улиц города Кириши Ленинградской области, подросток в ходе ссоры попытался убить собственную бабушку.

Пенсионерка была оперативно госпитализирована в ближайшую больницу, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Пострадавшая в возрасте 67 лет является единственным попечителем несовершеннолетнего юноши. Мать подростка умерла, а отец лишен родительских прав, сообщили Gazeta.SPb в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

В отношении 17-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». На данный момент обвиняемый задержан в процессуальном порядке. Следствие решает вопрос о выборе меры пресечения для подростка.

Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пьяный петербуржец разбил пять автомобилей, сбрасывая домашнюю утварь из окна.