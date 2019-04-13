Пьяный петербуржец разбил пять машин, сбрасывая вещи из окна

В ночь на 13 апреля в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчина сбрасывал домашнюю утварь из окна.

Пять автомобилей, припаркованных во дворе, сильно пострадали.

Около часа ночи жители дома 31 по улице Тухачевского проснулись от шума автомобильных сигнализаций и глухих ударов, сообщает 78.ru. Обеспокоенные граждане вышли на улицу и обнаружили, что из окна дома летят микроволновка, чайник, стулья, ножи, мясорубка и другие вещи домашнего обихода. Жильцы вызвали полицию.

Выяснилось, что в квартире трое мужчин встретились, чтобы помянуть знакомую, которая зимой выпала из окна и разбилась. Застолье не обошлось без алкоголя.

Пока один из мужчин отошел, между двумя другими разгорелся конфликт. Хозяин квартиры угрожал гостю ножом, а тот убегал и сбрасывал из окна всё, что попадалось под руку.

Одного из мужчин увезли в отделение полиции, а второго с разбитой головой забрала скорая помощь.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге обнаружен склад запрещенной молочки из Белоруссии.