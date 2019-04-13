В Петербурге обнаружен склад запрещенной молочки из Белоруссии

На складе было найдено 131 тонна сухой молочной продукции, хранившиеся в условиях антисанитарии.

Склад, где хранилась запрещенная молочная продукция из Белоруссии, был обнаружен сотрудниками Россельхознадзора, сообщили Gazeta.SPb в федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

На складе хранилось сухое молоко Слуцкого сыродельного комбината. Ввоз в Россию продукции этого предприятия запрещен, возможен только транзит. С помощью слежки за автомобилями, которые занимались перевозкой крупных партий продукции из Белоруссии и Киргизию, сотрудниками Россельхознадзора был установлено, что молочку выгружают на данном складе в Санкт-Петербурге.

На складе перебивали маркировку продукции, перефасовывали. Возможно, сухое молоко смешивали с крахмалом, так как объем производимой заводом продукции в три раза превышал количество поступающего к ним сырья. Сотрудники службы установили, что по адресу склада зарегистрированы шесть компаний, имеющих связь друг с другом. Сотрудники службы изъяли всю продукцию.

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