Девять хризантем привели поставщика цветов в УФАС

Администрацией Морозовского городского поселения Всеволожского района пыталась внести в реестр недобросовестных поставщиков предпринимателя, который отказался доставить им 9 хризантем. Соответствующее обращение было направлено администрацией в Ленинградский УФАС.

Предприниматель Смирнов выиграл аукцион на поставку цветов для нужд Администрации и в январе 2019 года стороны заключили между собой контракт. По условиям договора, подрядчик должен был доставлять цветы по предварительной заявке.

Как сообщает Delta.news, администрация в одностороннем порядке расторгла договор со Смирновым. В обращении к УФАС руководство муниципального образования объяснило, что Смирнов не доставил товар в полном объеме.

Исполнитель обязывался привезти 330 гвоздик, но по заверениям заказчика 325 цветов. При этом в накладной числилось 350 гвоздик. Администрация отказалась оплачивать счет и заказала у Смирнова еще девять хризантем, которые исполнитель не доставил.

По словам Смирнова, он мог поставить либо 325, либо 350 цветов, так как каждая упаковка состоит из 25 гвоздик. Сначала в разговоре с заказчиком было решено поставить 325 гвоздик вместо 330. Потом у предпринимателя дозаказали еще одну упаковку. Исполнитель договорился с представителем администрации, что накладная будет одна, а дополнительные 25 штук он поставит двумя днями позднее.

Когда от Администрации поступил очередной заказ на девять хризантем, Смирнов отказался его исполнять, поскольку счет за гвоздики так и не был оплачен.

Ленинградское УФАС не стало включать фирму Смирнова в реестр недобросовестных поставщиков. Комиссия установила, что ранее предпрениматель уже принимал участие в госзакупках и на его счету числится 11 исполненных контрактов, а два находятся в стадии исполнения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что УФАС возбудило дело против правительства Петербурга.