УФАС возбудило дело против правительства Петербурга

Антимонопольная служба недовольна выделением участков у реки Смоленки на строительство гостиниц.

Антимонопольная служба России возбудила дело против Смольного, сообщает УФАС Санкт-Петербурга 8 апреля. По мнению “антимонопольщиков”, правительство Санкт-Петербурга оказывает преференции компании “Новые территории девелопмент”.

Инспекторы заявляют, что Смольный “подарил” компании статус стратегического инвестора и передал два участка на Кораблестроителей для строительства гостиниц. Правительство города не отреагировало на предупреждения УФАС Санкт-Петербурга и теперь дело о защите конкуренции рассмотрят 30 апреля.

Участки на берегу реки Смоленки, о которых идет речь, давно являются предметом споров: жители Василеостровского района пытались добиться для них статуса зеленых насаждений. В декабре от проекта возведения гостиниц отказались. Врио губернатора Александр Беглов подписал поправки в закон о “зеленых участках”. Стоит обратить внимания, что УФАС защищает не участки, а сам факт их выдачи без конкурса.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что парк на Смоленке признали “зеленой” территорией.