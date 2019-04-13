Ремонт кровель в Красногвардейском районе проконтролировал Жилком

В Петербурге сотрудники Жилищного комитета Петербурга и Фонда капремонта проинспектировали объекты, состоящие в краткосрочном плане региональной программы капремонта 2019 года. Проверка прошла сегодня, 13 апреля.

Во время объезда было осмотрено три крыши в Красногвардейском районе: на Среднеохтинском проспекте, дома №3/2 и 4, а также на Конторской улице, 16.

В мероприятиях приняли участие: врио председателя жилищного комитета Василий Осипов, представители фонда капремонта и глава района Евгений Разумишкин.

Отмечается, что по всем указанным адресам ремонт идёт с опережением графика. На металлических крышах дома 4 по Среднеохтинскому и дома 16 на Конторской улице работники подрядной организации более чем на 50% выполнил работы по демонтажу.

На мягкой крыше дома 3/2 по Среднеохтинскому кровлю демонтировали на 65%, стяжку обустроили на 65%, 1-й слой — также на 65%.

Всего в этом году планируется отремонтировать 1747 домов на сумму около 9,5 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что конкурс на капремонт Зеленого моста не состоялся третий раз подряд.