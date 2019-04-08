Конкурс на капремонт Зеленого моста не состоялся третий раз подряд

«Мостотрест» в очередной раз не смог найти подрядчика на капитальный ремонт Зеленого моста через Мойку. Сумма контракта конкурса, проводимого комитетом по государственному заказу, составляла полмиллиарда рублей.

В отличие от предыдущих аукционов, на которые не было подано ни одного предложения, в этот раз участие в тендере принимало ПО «Возрождение», но комиссия не одобрила заявку фирмы, так как у компании не было лицензии на работы на объектах культурного наследия.

Отметим, что ремонтные работы на Зелёном мосту планировалось провести в течение года. По всей видимости, Смольный будет проводить очередной конкурс снова. Когда? Пока неизвестно.

Зелёный мост – один из четырёх «цветных» мостов через реку Мойку. Синий мост находится в районе Исаакиевской площади, Красный мост можно перейти в створе Гороховой улицы, а Жёлтый – у Дворцовой площади.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что стало известно, когда в Петербурге начнут разводить мосты.