Роспотребнадзор проинструктировал, как правильно выбирать рыбные консервы

В Роспотребнадзоре назвали критерии качественных рыбных консервов и дали инструкции относительно того, как правильно их выбирать.

По данным ведомства, в рыбных консервах часто встречаются нарушения требований по физико-химическим показателям. Именно они оказывают влияние на качество продукта.

Потребительская упаковка качественной рыбной продукции должна сопровождаться маркировкой, включающей сведения о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе продукции, пищевой ценности, массе нетто,

— говорится в сообщении.

Отмечается, что, если продукция производится из мороженой рыбной — маркировка на её упаковке должна содержать следующую надпись: «произведено из мороженого сырья».

Роспотребнадзор также сообщил, что из всех изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составила порядка десяти процентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Россельхознадзор отправил гнилые консервы для кошек и собак обратно в Данию.