В Ленобласти прогнозируют потепление с начала рабочей недели

Начало рабочей недели встретит жителей и гостей Ленинградской области потеплением.
Как сообщает ГУ МЧС по региону, в Ленобласти будет облачно, однако осадков не ожидается. Ветер будет дуть северный и северо-восточный. Ночью его скорость достигнет 1-4 метров в секунду, а днем прогнозируется усиление ветра от 3 до 8 метров в секунду.
В ночное время суток столбик термометра будет варьироваться от плюс одного до минус четырех градусов, а в дневное воздух прогреется: от +7 до +12 градусов.
Отмечается, что в связи с потеплением лёд продолжит таять, что чревато подтоплением дорог и населенных пунктов.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главный синоптик рассказал, когда потепление нагрянет в Петербург и Ленинградскую область.