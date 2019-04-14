В Ленобласти прогнозируют потепление с начала рабочей недели

Ленобласть прогреется до +12 в дневное время. Фото: Pixabay

Ленобласть прогреется до +12 в дневное время. Фото: Pixabay

Начало рабочей недели встретит жителей и гостей Ленинградской области потеплением.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, в Ленобласти будет облачно, однако осадков не ожидается. Ветер будет дуть северный и северо-восточный. Ночью его скорость достигнет 1-4 метров в секунду, а днем прогнозируется усиление ветра от 3 до 8 метров в секунду.

В ночное время суток столбик термометра будет варьироваться от плюс одного до минус четырех градусов, а в дневное воздух прогреется: от +7 до +12 градусов.

Отмечается, что в связи с потеплением лёд продолжит таять, что чревато подтоплением дорог и населенных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главный синоптик рассказал, когда потепление нагрянет в Петербург и Ленинградскую область.