Кудрин рассказал о рисках в случае введения санкций США против госбанков

Если это случится - это станет серьёзным ударом, считает Кудрин. Фото: https://akudrin.ru/

Если это случится - это станет серьёзным ударом, считает Кудрин. Фото: https://akudrin.ru/

Введение американских санкций в отношении нескольких госбанков России станет сильным ударом. Данные действия неминуемо повлекут за собой переоценку ситуации на рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Отметим, что ранее в конгресс внесли законопроект, в рамках которого минфину предлагается принять меры против «двух или более» российских юрлиц – Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Россельхозбанка и Газпромбанка.

В документе предусмотрено несколько вариантов: либо заморозить активы, находящиеся в юрисдикции США, либо ужесточить или запретить открытие счетов. Причем второй вариант расценивается, как более мягкая мера.

Помимо этого, законопроект предлагает ввести запрет на проведение в американской юрисдикции новых операции с суверенным долгом России.

По мнению Кудрина, рынок уже принял во внимание минимальные риски от возможного введения санкций. Существует большая вероятность того, что их введут в отношении одного банка.

Если это будет один банк, менее вовлеченный в сетевые программы, то это практически уже рынок «съел». Больше, чем на один банк и на более системные банки — на это, конечно, рынок еще не ответил,

— отметил председатель.

Кудрин добавил, что если санкции введут против нескольких банков, «то ситуацию нужно будет по-новому переоценивать». По его словам, это станет куда более серьёзным ударом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Кудрин рассказал о низкой производительности труда в России.