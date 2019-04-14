Последняя самка редчайшей черепахи умерла в зоопарке Китая

За день до смерти ей сделали искусственное оплодотворение Фото: Pixabay

За день до смерти ей сделали искусственное оплодотворение Фото: Pixabay

Последняя самка самой редкой черепахи в мире скончалась в зоопарке города Сучжоу вечером, 13 апреля. За день до смерти у нее взяли образцы тканей яичников для исследования, сообщило RTVI.

В результате потери, в мире осталось лишь три черепахи этого вида. Один самец проживает в том же зоопарке, что и погибшая. Две черепахи находятся во Вьетнаме, однако их пол неизвестен.

Животному было более 90 лет. За день до смерти исследователи сделали ей искусственное оплодотворение. Каких-то очевидных проблем со здоровьем у черепахи выявлено не было. Местные власти хотят установить причину смерти, поэтому будет проведено вскрытие.

Гигантские мягкотелые черепахи Свинхо родом из Китая и Вьетнама. Они встречались в реке Янцзы и озере Тайху. Размер панциря животного может достигать одного метра в длину и 70 см в ширину. Вес мог доходить до 100 кг.

Данный редкий вид черепахи последний раз видели на воле в Китае в 1998 году. Международный союз охраны занес черепах Свинхо в список видов, находящихся на грани полного исчезновения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 36 черепах отправились из Петербурга в Краснодарский край.