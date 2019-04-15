Сверхурочную работу стараются не афишировать

В 20% работодатели сферы производства заранее говорят соискателям о вероятных переработках, а в индустрии красоты об этом почти не предупреждают.

Всего в 2% вакансий, размещенных на HeadHunter в Петербурге за последний год, есть предупреждение о переработках. Примечательно то, что в этих случаях и зарплата обещается выше. Примерно, на 2000 рублей больше средней мартовской зарплаты по Северной столице, которая равна 45,5 тыс. рублей. Исследование провели аналитики hh.ru по Северо-Западу.

Чаще всего о том, что соискателей могут ждать переработки, пишут работодатели из сфер производства – 19% вакансий этой сферы на сайте HeadHunter в марте. На втором месте с 16% – транспорт и логистика, на третьем с 15% – строительство и недвижимость, на четвертом с 14% – продажи и рабочий персонал. Далее располагаются административный персонал (11%), IT-специалисты (9%), бухгалтерия и сфера гостеприимства – 6%.

И, напротив, реже всего предупреждают о переработках представители таких сфер как наука и образование, государственная служба, домашний персонал, страхование и индустрия красоты.

Gazeta.SPb пообщалась в представителем ООО «Невское электро-монтажное общество». Организация больше 15 лет занимается электромонтажными работами на судах и промышленных объектах. А также является представителем сферы производства – той, где чаще всего, по данным hh.ru, встречаются переработки.

Инженер по кадрам ООО «Невское электро-монтажное общество» Валентина рассказала, что переработки у них на производстве встречаются не так часто – примерно раз в год. Поэтому на сайте в вакансии об этом не сказано. Но несомненно, если бы переработки были более регулярными, пометка об этом была бы в вакансии, заверила Валентина. «Это позволило бы на начальном этапе отсеять тех кандидатов, которые не готовы перерабатывать», – объяснила инженер по кадрам.

По словам Валентины, именно зарплата в первую очередь мотивирует людей перерабатывать. «У нас на производстве, – рассказывает сотрудница, – переработка оплачивается согласно трудовому законодательству: сначала полуторный тариф, потом двойной. Некоторые за счет переработки берут лишний выходной».

Переработки на производстве, объяснила Валентина, не носят регулярный характер – они попроектные. Например, в августе 2018 года сотрудники как раз трудились с переработкой из-за одного крупного проекта.

Переработка, иными словами — сверхурочная работа, регулируется ст. 152 Трудового кодекса РФ. Там сказано, что «сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере». Конкретная оплата переработки определяется коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Если работник желает, то за сверхурочную работу вместо денег он может получить часы отдыха. Только, говорится в ТК РФ, их должно быть не меньше, чем часов отработанных сверх нормы.