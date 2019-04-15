Пенсионер изнасиловал 6-летнюю девочку на канале Грибоедова

Педофил изнасиловал шестилетнюю девочку. Фото: Рixabay
Педофил изнасиловал шестилетнюю девочку. Фото: Рixabay

В петербургской коммунальной квартире шестилетняя девочка стала жертвой сексуального надругательства. Ее изнасиловал 55-летний сосед.

Полиция Петербурга получила заявление от 45-летней женщины, которая утверждала, что около восьми часов вечера их 55-летний сосед-пенсионер изнасиловал на кухне коммуналки на Набережной канала Грибоедова её шестилетнюю дочь.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Правоохранители выехали на место происшествия и задержали педофила. Открыто уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге был задержан извращенец, размахивающий своим достоинством перед школьницей в метро. 58-летний местный житель уже был ранее судим за совершение аналогичного преступления.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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Пенсионер изнасиловал 6-летнюю девочку на канале Грибоедова
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