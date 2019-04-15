Отряд Росгвардии задержал подростка, избившего свою бабушку ножом

В ходе бытового конфликта 12 апреля около 7:30 утра 17-летний подросток нанес 68-летней пенсионерке несколько ножевых ранений.

Инцидент произошел в одной из квартир дома в городе Кириши Ленинградской области. После нанесения ударов подросток сбежал из дома в неизвестном направлении.

Соседи услышали крики из квартиры пострадавшей, забеспокоились и вызвали скорую медицинскую помощь, обратились в правоохранительные органы. Приметы юношы были переданы всем дежурным нарядам. Пенсионерку госпитализировали, врачи оценили состояние как тяжелое.

В квартиру, где произошло преступление приехала следственно-оперативная группа. Нож изъяли, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В этот же день в 10:20 утра наряд группы задержания отдела

вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Киришскому району Леобласти задержал подростка.

Следственные органы СК РФ по Ленобласти возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 17-летний подросток несколько раз ударил свою бабушку ножом.