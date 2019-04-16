Работодателям теперь нужны не менеджеры, а повара

В рейтинге массовых профессий повара поднялись на третью строчку и спустили, тем самым, менеджеров на четвертую. Эксперт считает, в Петербурге это связано с бурным ростом сетевых ресторанов.

Аналитики Авито изучили рынок массовых профессий за последние два года. В рейтинге самых востребованных у работодателей профессий первую строчку стабильно продолжают занимать продавцы, на втором месте – водители, согласно исследованию. Но в третьей позиции произошли изменения. Повара вытеснили менеджеров. Предложения вакансий повара в 2019 году выросло на 0,4 % по сравнению с 2017, говорят эксперты Авито.

Можно предположить, что профессия повара стала более востребованной, потому что люди все активнее пользуются службой доставки еды, то есть готовят не сами. Так, согласно мартовскому исследованию «Яндекс. Кассы», в 2018 году, по сравнению с 2017, петербуржцы стали заказывать готовую еду в два раза чаще. Тогда управляющий партнер Delivery Club Руслан Гафуров отмечал: «Доставка еды соперничает не только с ресторанами, но даже с продуктовыми магазинами, холодильником и кухонной плитой». То есть люди все чаще предпочитают не готовить, а пользоваться услугами поваров. Следовательно, людей этой профессии набирают в места общепита больше.

С этим мнением отчасти согласна руководитель школы линейных поваров СВЧ Наталья Резникова. «Бурное развитие служб доставки началось ещё пять лет назад», – пояснила она. Но главная причина кроется в другом.

Наталья Резникова полагает, что в Петербурге спрос на поваров мог стать выше из-за того, что бурно растет рынок сетевых ресторанов. Например, «Токио-Сити». Сеть расширяется и ей нужно больше работников – поваров. Помимо этого открываются и низкобюджетные заведения – здесь тоже требуются работники, замечает эксперт. Службы доставки работают с сетевыми ресторанами как помощники, объясняет Наталья Резникова. Поэтому спрос на поваров вызван в первую очередь именно развитием сетевых ресторанов. Но эксперт уточнила, что сама всё же не заметила, как профессия повара в Петербурге стала востребованнее. Пока спрос в этой сфере значительно превышает предложение, считает она.

Согласно данным портала Trud.com, на 16 апреля 2019 года по профессии повара в Петербурге размещено 976 вакансий. Для 61.1% из них работодатели указали заработную плату в размере 28 000 — 42 000 руб. Для 21.7% – 14 000 — 28 000 руб. Только у 9.9% — 42 000 — 56 000 руб