В Санкт-Петербурге массово эвакуируют суды

В Василеостровском суде рассматривали иск об отказе в проведении митинга. Фото: https://vk.com/sdelai_raion_luchshe

В Василеостровском суде рассматривали иск об отказе в проведении митинга. Фото: https://vk.com/sdelai_raion_luchshe

Сразу в несколько судов поступили сообщения о заложенной бомбе.

В Санкт-Петербурге эвакуировали суд Василеостровского района во вторник 16 апреля. Сотрудники суда получили сообщение о заложенной в здании бомбе, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Стало известно, что несколько других судов по Санкт-Петербургу сейчас эвакуируют по тем же причинам — в частности Приморский районный суд, Петроградский, Куйбышевский, Фрунзенский, Дзержинский, Пушкинский, Выборгский, Невский. Посетителей и сотрудников выводят на улицы — в ближайшее время здание проверят правоохранительные службы Санкт-Петербурга. В последние несколько месяцев городские объекты эвакуируют регулярно из-за постоянных сообщений о взрывчатке, но безопасность стоит превыше всего.

Примечательно, что эвакуации начались с Василеостровского районного суда. Здесь рассматривали иск о незаконном отказе администрации Василеостровского района Петербурга в проведения митинга, сообщили в группе в социальной сети “Сделай район лучше”. Открытое судебное заседание началось в 14:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге в понедельник эвакуировали несколько школ.