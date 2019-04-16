Центральный район расстроил грязью и голыми дворами

Жилинспекция Петербурга проанализировала обращения граждан, которые к ней поступают. Чаще всего недовольны Центральным районом — в администрации района объясняют это сложностями исторической застройки.

В понедельник, 15 апреля, Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга рассказала о том, что в рейтинге районов города за февраль-март неблагоприятными стали Центральный, Петроградский и Курортный. Чаще всего жалобы в Жилинспекцию поступали именно оттуда.

Рейтинг, уточнили в Жилинспекции, составлялся по девяти показателям – учитывалось, как эффективно работают администрации с обращениями граждан. То есть посчитали сами обращения граждан, протоколы об административных правонарушениях и предписания на устранения этих нарушений. Всего за февраль-март Жилинспекция приняла более 10 тыс. обращений. Из этого числа: 2,7 тыс. жалоб пришло на завышение платы за жилое помещение, 2,5 тыс. – на плохое санитарное состояние дома, на некачественное оказание коммунальных услуг – 900, около 800 – на перепланировка и пр.

Центральный район из 10 тыс. обращений набрал 1,2 тыс. – это больше, чем у всех остальных 18 районов города и последняя строчка в рейтинге Жилинспекции. Треть обращений жителей Центрального района – жалобы на плохое санитарное состояние дома и придомовой территории.

В администрации Центрального района Gazeta.SPb подтвердили, что действительно, подавляющее число жалоб из всех, что поступают к ним, касается ЖКХ. Это объясняется исторической застройкой центра Петербурга. Всегда возникает проблема – сделать ремонт в старых зданиях так, чтобы в то же время не навредить их историческому облику.

Кроме того Центральный район – самый плотный по застройке, объясняет представитель администрации. В день через него проходят около 2 млн человек – от работников до любителей развлечений. Можно предположить, что большое число жалоб и административных правонарушений возникает и по этой причине.

Путь решения проблемы, объяснили в администрации Центрального района, это в первую очередь диалог граждан с управляющими компаниями. Так решится половина проблем, считают в администрации. Иногда бывает так, что, например, на портал «Наш Санкт-Петербург» люди подают жалобу, но её можно было решить разговором жильцов с УК, объясняет представитель администрации.

Если отойти от сферы ЖКХ, то вторые по популярности жалобы – на недостаточное озеленение, рассказали в администрации Центрального района, Часто случается, что сезон формирует дух обращений граждан. Так, зимой жаловались на уборку снега, сейчас говорят о протечках, а летом будут поступать жалобы на пылевые бури, заметили в администрации Центрального района.

Отметим, в январе 2019 года Центральный район, по статистике Жилинспекции, был на предпоследнем месте — также, как и в декабре 2018.