Исследователи назвали «причины» красоты человека

Красота женщины определяется фигурой. Фото: Pixabay
Красота женщины определяется фигурой. Фото: Pixabay

Ученые из Соединенных Штатов Америки подвели итоги длительного исследования, которе продолжалось с 1950- годов.

Ученые сообщили, что по результатам исследования гены женской и мужской красоты все-таки существуют. Эксперты смогли частично ответить на вопрос о том, что именно определяет красоту человека.

Как ни странно, для красоты мужчины большую роль играет уровень холестерина в его крови. Так как именно это вещество активно участвует в синтезе тестостерона и прочих стероидных гормонов. Ни для кого не секрет, что женщин на подсознательном уровне больше привлекают те мужчины, во внешности которых видны признаки высокого уровня тестостерона.

Красоту женщин во многом определяет масса тела. Связано это с тем, что, по мнению ученых, лишний вес ассоциируется у противоположного пола с проблемами со здоровьем.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые рассказали о вреде шашлыка и готовки на открытом огне в целом.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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