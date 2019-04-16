Осторожнее на майских: ученые рассказали о вреде шашлыка

Масштабное исследование долгие годы проводилось совместными усилиями ученых из Китая и Англии.

Исследование шло десять лет. Было установлено, именно употребление шашлыка может создать угрозу здоровью человека.

В эксперименте приняли участие более 300 тысяч человек. За ними на протяжении нескольких лет наблюдали ученые. Важен тот факт, что никто из добровольцев не курил. Однако отличительной особенностью многих был тот факт, что они довольно часто готовили еду на углях или дровах.

За 10 лет от рака и других заболеваний легких ушло из жизни порядка 20 тысяч человек, принимавших участие в эксперименте. Почти все они готовили пищу на огне. Еще некоторая часть людей попала с похожими диагнозами в больницу.

Данные исследования показали, что любовь к приготовлению еды на углях и дровах увеличивает риск заболевания астмой или туберкулезом в 1,5 раза. Кроме того, вероятность получить заболевание легких также повышается.

Те, кто готовят на огне, в целом, умирали на 54% чаще тех, кто использует плиту.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые назвали черту, которая есть у всех умных людей.