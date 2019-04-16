Ученые назвали черту, которая есть у всех умных людей

У любопытных людей часто много идей. Фото: Pixabay
У любопытных людей часто много идей. Фото: Pixabay

Канадские исследователи из Университета Западного Онтарио выяснили, что у всех людей с высокими интеллектуальными способностями есть одна общая черта.

И этой чертой характера является любопытство.

В тестировании участвовали более 500 добровольцев. Ученые оценивали интеллектуальные способности и личность каждого респондента. В результате оказалось, что у всех людей с развитыми умственными способностями очень активное любопытство.

Все взаимосвязанно: любознательный человек интересуется больши количеством информации, расширяет свой кругозор, получает более широкие знания. Это способствует развитию интеллекта и повышению коэффициента IQ.

Любопытные люди часто являются открытыми личностями с множеством имей и желанием их воплотить.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что новый голосовой помощник «Санёк» станет гидом по питейным заведениям.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
интеллект исследование ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за один вечер сбили двух женщин на пешеходных переходах
Участницу Pussy Riot без повода задержали полицейские
Ученые назвали черту, которая есть у всех умных людей
Президент Франции обещает восстановить Нотр-Дам в течение 5 лет
Новый голосовой помощник «Санёк» станет гидом по питейным заведениям
Мультики Disney будет снимать нейросеть
На Петровской набережной каршеринговый автомобиль сбил девушку на переходе
В Выборгском районе КАМАЗ сдал задом в легковушку