Ученые назвали черту, которая есть у всех умных людей

У любопытных людей часто много идей. Фото: Pixabay

У любопытных людей часто много идей. Фото: Pixabay

Канадские исследователи из Университета Западного Онтарио выяснили, что у всех людей с высокими интеллектуальными способностями есть одна общая черта.

И этой чертой характера является любопытство.

В тестировании участвовали более 500 добровольцев. Ученые оценивали интеллектуальные способности и личность каждого респондента. В результате оказалось, что у всех людей с развитыми умственными способностями очень активное любопытство.

Все взаимосвязанно: любознательный человек интересуется больши количеством информации, расширяет свой кругозор, получает более широкие знания. Это способствует развитию интеллекта и повышению коэффициента IQ.

Любопытные люди часто являются открытыми личностями с множеством имей и желанием их воплотить.

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