Новый голосовой помощник «Санёк» станет гидом по питейным заведениям

Голос помощника еще выбирают. Фото: Pixabay
Голос помощника еще выбирают. Фото: Pixabay

Голосовой помощник будет выпущен создателями приложения iDrink в качестве новой функции. «Санёк» сможет подсказать где лучше всего сегодня выпить.

Данная функция была доступна без озвучки в приложении уже с лета 2017 года в пределах Москвы. Однако теперь функция будет расширена и озвучена. Голос еще подбирается: предложения направили Михаилу Боярскому и Сергею Шнурову, а Никита Джигурда официально отказался. Исследователи iDrink утверждают, что люди больше доверяют мужскому голосу в вопросе выбора бара.

Главная команда помощника «Санёк, хочу выпить» или «Санёк, /навание напитка/» будет предлагать пользователю заведения, основываясь на истории посещений и излюбленных напитков.

Голосовой помощник должен выйти уже в этом году.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что игра Assassin’s Creed может помочь восстановить Собор Парижской Богоматери.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
iDrink бар голосовой помощник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новый голосовой помощник «Санёк» станет гидом по питейным заведениям
Мультики Disney будет снимать нейросеть
На Петровской набережной каршеринговый автомобиль сбил девушку на переходе
В Выборгском районе КАМАЗ сдал задом в легковушку
В ночные и утренние часы 17-18 апреля в Петербурге будет смог
Игра Assassin’s Creed может помочь восстановить Собор Парижской Богоматери
Беглов примет участие в дворовом субботнике в Петербурге
На стороне Зеленского уже более 72% избирателей