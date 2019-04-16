Новый голосовой помощник «Санёк» станет гидом по питейным заведениям

Голосовой помощник будет выпущен создателями приложения iDrink в качестве новой функции. «Санёк» сможет подсказать где лучше всего сегодня выпить.

Данная функция была доступна без озвучки в приложении уже с лета 2017 года в пределах Москвы. Однако теперь функция будет расширена и озвучена. Голос еще подбирается: предложения направили Михаилу Боярскому и Сергею Шнурову, а Никита Джигурда официально отказался. Исследователи iDrink утверждают, что люди больше доверяют мужскому голосу в вопросе выбора бара.

Главная команда помощника «Санёк, хочу выпить» или «Санёк, /навание напитка/» будет предлагать пользователю заведения, основываясь на истории посещений и излюбленных напитков.

Голосовой помощник должен выйти уже в этом году.

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