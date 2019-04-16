Игра Assassin’s Creed может помочь восстановить Собор Парижской Богоматери

Проблема реставрации не столько в деньгах, сколько в отсутствии оригинальных чертежей.

Восстановить частично сгоревший Собор Парижской Богоматери в столице Франции может помочь видеоигра, сообщает “Мир Фантастики” 16 апреля. Основной проблемой реконструкции считаются не столько деньги, сколько отсутствие оригинальных чертежей — но модель собора в 3D есть в игре Assassin’s Creed: Unity.

Assassin’s Creed – компьютерная игра в стиле стелс-экшн рассказывает о событиях французской революции XVIII века. Нотр-Дам-де-Пари в игре “построила” Каролин Мюсс — по ее словам, она изучала собор два года, чтобы создать его модель.

Кроме этого помочь в восстановлении может и проект Эндрю Тэллона, который построил план с помощью лазерного сканирования в 2015 году — погрешность с таком случае составляет менее 5 мм.

Дата основания собора — 1163 год. Пожар длился 12 часов. Президент Эммануэль Макрон заявил, что из бюджета выделят 300 млн евро и привлекут специалистов со всего мира.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Беглов выразил скорбь по поводу пожара.