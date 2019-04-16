Изобретен новый способ контрацепции — украшения

Пластырь можно будет наклеить под любое украшение. Фото: Pixabay

Пластырь можно будет наклеить под любое украшение. Фото: Pixabay

Американские исследователи из Технологического института Джорджии проводили испытания нового способа контрацепции.

Новейшая разработка представляет собой небольшой пластырь, который можно разместить на любую поверхность украшений. Важно, чтобы выбранная поверхность имела перманентный контакт с кожей женщины.

Посредством пластыря в организм вводится левоноргестрел. Это вещество является искусственно созданным подобием прогестогена, который мешает прохождении оплодотворенной яйцеклетки в матку.

Важно заметить, что новый способ выигрывает у предыдущих за счет удобства. Ведь все аналоги требуют постоянного контроля или оперативного вмешательства в женский организм, пишет издание Journal of Controlled Release.

Пластырь небольшой по размеру — от 0,7 квадратных сантиметров. Носить его можно, например, на задней поверхности серьги.

Разработку уже проверили на крысах, она показала свою эффективность. В ближайшее время ученые планируют провести клинические исследования на женщинах.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что исследователи назвали «причины» красоты человека.