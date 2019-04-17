Петербуржцы устали от незаконных кладбищ в парках

Жители Петербурга обеспокоены нелегальными кладбищами домашних животных — в парках и озелененных зонах. Такие могилы опасны и вредны. В городе есть только одно официальное кладбище для животных, где соблюдаются все нормы захоронения.

Петербуржцы на интернет-сервисе «Яндекс. Район» обсуждают нелегальные захоронения домашних животных. Один житель рассказывает, что в озелененной зоне Шуваловского проспекта, где можно погулять и подышать свежим воздухом, делать это становится всё сложнее. По словам пользователя, там не первый год хоронят своих питомцев – и хоронят не просто так. Как рассказывает петербуржец, люди делают настоящие могилы – с заборчиками, венками и фотографиями. Но и это не все. Пользователь замечает, что могилы разоряют беспризорные животные, трупы продолжают разлагаться уже на земле, на тропинках, где гуляют жители. Стоит смрад.

О похожей ситуации рассказывает еще одна пользовательница сервиса. По её словам, в Юнтоловском заказнике на входе тоже устроили кладбище домашних животных – и с каждым годом оно разрастается. Кроме того, некоторые хозяева, пишет пользовательница, даже ставят кресты питомцам, хотя очевидно, что животные некрещеные.

В комментариях, многие поддерживают рассказчиков и говорят, что проблему нелегальных захоронений надо решать, потому что они опасны распространением заразы. Кто-то пишет, что бороться бесполезно – людям всегда легче просто закопать питомца, а за кремацию хомяка никто платить не будет. Другие просят оставить животных в покое, якобы от людей больше вреда.

По статистике на сентябрь 2018 года, в Петербурге 1,3 млн домашних животных. А это значит, что питомец есть примерно у каждого третьего петербуржца – у кого-то даже не один.

В Петербурге существуют службы, которые занимаются захоронением животных. Но единственное официальное кладбище домашних животных только одно – это ООО «Городское кладбище животных» в Красногвардейском районе. При этом, услуги захоронения питомцев не бесплатны. Платить придется как за кремацию животного, так и за надгробную плиту. Может быть, поэтому люди все еще предпочитают хоронить своих собак, кошек и хомяков в парках. Но, как передает Управление ветеринарии Санкт-Петербурга: «Ни в коем случае нельзя хоронить умершее животное в землю – это противозаконно!». Это, объясняют ветеринары, опасно, потому что могилы могут разрыть другие животные или размыть грунтовые воды. Если захороненное животное чем-то болело – а не каждый хозяин знает причину смерти своего питомца – то возбудители инфекционных заболеваний могут распространиться по городу. Так заразятся другие люди и животные, сообщают ветеринары.

Кроме городского кладбища животных, расположенного по адресу ул. Электропультовцев, д. 9, корп. 4, в Петербурге действуют ещё три службы по захоронению животных, согласно данным Управления ветеринарии. Это ОАО «Производственно-технологический центр “Спецтранс”», ООО «ЭкоДелит», ООО «ПромЭКО». Кроме того некоторые ветеринарные службы города занимаются кремацией питомцев. Но эксперты и петербуржцы, которые уже хоронили своих питомцев, советуют доверять это дело официальным, проверенным организациям.

Вся информация о том, что делать после смерти животного и как его хоронить, есть на сайте городской администрации, в разделе Управления ветеринарии.