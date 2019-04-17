Некий “Дмитрий” два года в Сети развращал несовершеннолетнюю петербурженку

Молодой человек требовал от школьницы, чтобы она присылал ему свои интимные фотографии.

С заявлением в полицию обратилась обеспокоенная мать 15-летней девочки. По словам матери, ее дочь два года атаковал сообщениям в социальной сети “ВКонтакте” извращенец.

Заявительница сообщила, что злоумышленника зовут Дмитрий и он около двух лет писал ее дочери и требовал присылать фотографии интимного характера. А также писал откровенные сообщения. Об этом сообщает “Оперативное прикрытие” со ссылкой на правоохранительные органы.

Сотрудники полиции Невского района начали поиск неизвестного. Правоохранителям уже удалось установить личность извращенца. Условному “Дмитрию” 19 лет. По данному факту проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский извращенец распространял детское порно из Канады.