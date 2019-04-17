Жилкомсервис устранит нарушения закона при содержании дома в Лахте

В Петербурге прокуратура уличила ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского района» в нарушении требований закона при эксплуатации жилого дома на улице Красных Партизан.

Согласно материалам дела, в ходе проверки были выявлены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда со стороны управляющей компании.

На фасаде здания обнаружены трещины, разрушена кирпичная кладка, штукатурка со стен облазит, окна на лестничной клетке неисправны, а освещении при входе отсутствует, сообщили в городской прокуратуре.

Генерального директора ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского района» обязали устранить нарушения закона.

Материалы передали в Государственную жилищную инспекцию для решения вопроса о принятии мер административного реагирования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что