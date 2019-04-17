ГАТИ выдала 217 ордеров на благоустройство Петербурга

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция дала «зеленый свет» на установку строительных лесов, проведение земляных работ, а также размещение временных ограждений. Всего было выдано 217 ордеров на проведение мероприятий, связанных с благоустройством города, сообщили в пресс-службе ведомства.

Большая часть одобренных документов касаются проведения земляных работ. Что касательно временных затрат, то самыми продолжительными из всех обещают стать работы по реконструкции теплосетей в квартале, ограниченном проспектом Пятилеток, набережной реки Оккервиль и улицей Ворошилова. Подрядная организация ООО «ТЭС И» будет менять трубы с 9 апреля по 15 октября.

Помимо этого, ГАТИ выдала 23 ордера на установку строительных лесов, необходимых в рамках проведения ремонта фасадов зданий. Ремонт ожидает объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

В списке есть, например, «Дворец Юсуповых», расположенный на набережной реки Мойки, 94. Реконструкция здания начнется 11 апреля 2019 года, а завершится 15 мая 2020 года.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что ГАТИ отменит ордер на размещение ларьков.