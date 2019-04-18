В России бездомные скитаются по семь лет

В октябре в Петербурге пройдет международная конференция по защите прав бездомных. В аппарате Уполномоченного по правам человека рассказали, какие проблемы в этой сфере стоят особенно остро.

Представители Уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова 16 апреля посетили Максимилиановскую больницу. Специфика медучреждения в том, что оно оказывает паллиативную помощь социально незащищенным группам населения. В том числе и бездомным – таких пациентов 10%.

Как рассказали Gazeta.SPb в аппарате омбудсмена по Петербургу, посещение больницы – это часть подготовки к международной конференции, посвященной защите прав бездомных. Конференцию примет Северная столица в октябре 2019 года. По информации от специалиста сектора защиты медико-социальных прав юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Петербурге Орловой Анны, на круглом столе рассмотрят четыре блока вопросов. От предоставления бездомным возможности помыться до их выдачи документов и обеспечения жильем.

Сейчас статистика по данным петербургской «Ночлежки», средний возраст бездомного на конец 2018 года – 46 лет. В то время как средняя продолжительность жизни в Петербурге – 76 лет. Больше 80 % бездомных – мужчины, 87 % – граждане России. Средний стаж бездомности — 7,7 лет. Для этого исследования «Ночлежка» проанализировала около 10 тыс. анкет.

Откуда берутся бездомные в Петербурге

По статистике государственных Центров социальной адаптации (ЦСА), почти половина становится лицами БОМЖ из-за переезда в другой город в поисках работы – 49,8 %. Из-за семейных проблем на улице оказываются 34,3%. Около 18,6% бездомных – это жертвы мошенничества или вымогательства. Дальше в порядке убывания идут: утрата возможности снимать жилье, потеря работы, освобождение из мест лишения свободы, алкоголь и наркотики, продажа единственного жилья, заболевания, сироты, которых не обеспечили жильем. Называются и другие причины – сгоревшее жилье, странствия, конфликт с соседями, долг за жилье.

Как можно заметить, люди далеко не всегда становятся бездомными не по своей воле. Советник Уполномоченного по правам человека в Петербурге Юлия Волкова объяснила, в чем проблемы бездомных в Северной столице и как они решаются.

Некуда приткнуться

По словам советника омбусмена, в Петербурге мало пунктов обогрева, где любой человек без документов мог бы переночевать в тепле и безопасности. «Имеющиеся несколько палаток «Ночлежки» (работают до апреля, а холодно в Петербурге бывает и летом) и одна круглогодичная палатка «Мальтийской службы помощи» не справляются», – говорит Юлия Волкова. И еще деталь – получить помощь от государства могут только лица, зарегистрированные в органах соцзащиты. Но только те, у кого последнее место последней регистрации — Петербург, говорит советник омбудсмена.

Второе – бездомных нередко «выписывают» из больниц на улицу, говорит Юлия Волкова. Чтобы решить это УПЧ работает с соответствующими Комитетами. «Есть подвижки, но такие случаи встречаются до сих пор, к сожалению», – отмечает советник омбудсмена.

И третье – это нехватка бесплатных мест, где бездомный может помыться, постирать вещи, попить чистой воды. «В этом направлении активно работает «Ночлежка»: бесплатная прачечная работает, строится душевая (но не уполномоченные государственные органы)», – замечает Юлия Волкова. Ещё в городе есть пункт санитарной обработки и опять же – направление в него могут получить далеко не все лица БОМЖ.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что бездомные в Петербурге гибнут из-за нехватки ночлежек