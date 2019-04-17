В Петербурге забытую в коляске девочку отправят в дом ребенка

Прохожий обнаружил малыша и вызвал полицию. Фото: Рixabay
Прохожий обнаружил малыша и вызвал полицию. Фото: Рixabay

Девочка, оставленная родителями в коляске у рынка , отправится из больницы в учреждение по социальной защите. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Инцидент произошел во вторник, 16 апреля, в Московском районе Северной столицы. Родители во время прогулки забыли коляску с маленьким ребенком на улице. Прохожий обнаружил малыша и вызвал полицию. «Забытая» девочка и ее трехлетний брат были отправлены в детскую городскую больницу №5.

На следующий день, 17 апреля родители пришли в отдел опеки и согласились на перевод детей из поликлиники в социозащитное учреждение.

Безработные родителей направлены на лечение от алкогольной зависимости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что детский омбудсмен прокомментировала инцидент с девочкой-маугли в Москве. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка рассказала, что сейчас малышка находится в медицинском учреждении, где ей оказывается помощь.

Кузнецова выяснит, почему социальным службам до этого ничего не было известно о неблагополучной семье.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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