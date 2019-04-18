Музыка, залив, крыша: петербургский фестиваль на всё лето

В среднем один концерт на крыше собирает 2,5 тыс. петербуржцев и гостей города. Фото: roofmusicgroup.ru

В среднем один концерт на крыше собирает 2,5 тыс. петербуржцев и гостей города. Фото: roofmusicgroup.ru

Крыша на юге Васильевского острова на всё лето станет открытой площадкой для музыкантов. В этом году Roof Fest пройдет уже в восьмой раз – выступят 22 известных артиста.

Roof Fest (ранее — Roof Music Fest) состоится на крыше по Кожевенной линии, 30 этим летом. «Это истинно петербургский проект, который вобрал в себя талантливых русских (и не только) музыкантов, высоту и невероятный вид на город», – делится c Gazeta.SPb представитель проекта Roof Fest Вера Князева.

Что особенного будет в этом году

Фестиваль стартует 26 мая выступлением Рита Dakота и завершится концертом группы «Нервы» 28 августа. Всего на крыше сыграют и споют 22 участника фестиваля.

Roof Fest-2019 будет отличаться «бомбическим списком» выступающих, рассказывает Вера Князева. «Во-вторых, мы запускаем параллельно Young Music — конкурс для талантливых молодых артистов, которые пока только мечтают о большой сцене», – рассказывает она. Это значит, что с 1 мая до 30 июня команда Roof Fest будет отсматривать выступления ребят, а победители будут выбраны вместе с опытными участниками фестиваля.

Чем запомнились прошлые концерты на крышах

«В 2018 году мы обосновались на собственной площадке — Roof Place. Это оборудованная крыша на Васильевском острове с видом на Финский залив. Конечно, жизнь проекта разделилась на «до» и «после»», – делится Вера Князева. Раньше, объясняет представитель проекта, бывало, что арендодатели за сутки отменяли договоренность.

К тому же сложно было найти крышу, которая соответствовала бы критериям «вместимость», «вид», «безопасность». Но крыша, где проводится Roof Fest сейчас – идеальная локация, отмечает Вера Князева.

С 2017 года Roof Fest есть и в Москве. Вера Князева рассказывает: «В прошлом году прошло 23 концерта в Петербурге и шесть в Москве. Около 25 тыс. человек посетили мероприятие в обоих городах».

Что по билетам

«Билеты уже в продаже, – рассказывает Вера Князева, – обратите внимание на категорию «благотворительный билет» – часть средств от их продажи пойдет в различные фонды страны».

В среднем билет на одно выступление стоит 1500 рублей – это показатель прошлого сезона, говорит Вера Князева. Для экономии лучше обзавестись пропусками на концерт раньше. Ближе к дате выступления случается 2-3 переоценки. И предпочтительнее покупать билет на официальном сайте, объясняет представитель проекта.

Миссия фестиваля

«Сердечная цель проекта — продвижение Петербурга как культурной и творческой столицы», – рассказывает представитель Roof Fest. И, пожалуй, это удается. Вера Князева отмечает, что хоть крыша и вмещает 2500 гостей, но часто происходят аншлаги.