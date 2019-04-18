«Должники» по соцобъектам не получат разрешение на строительство нового жилья в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился проконтролировать ход строительства жилья, детских садов и школ в районах массовой застройки. Такое поручение он дал комитету Госстройнадзора во время своего отчета перед Законодательным собранием.

Комитет должен найти решения, чтобы застройщики, которые задерживают строительство детских садов и школ, не получали разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию,

— отметил глава региона.

Дрозденко напомнил, что в минувшем году процесс выкупа соцобъектов у застройщиков продолжился. В общей сложности было выкуплено 13 детских садов в Мурино, Кудрово, Сертолово. Один детсад построили по федеральной программе «Стимул», а также приобрели две общеобразовательные школы в Мурино на 1875 мест.

Согласно плану на 2019 год, будут выкуплено еще 8 детских садов в Мурино, Буграх и Новом Девяткино, построен 1 детсад на 190 мест и 3 школы. Две школы возведут в Буграх, каждая из них рассчитана на 950 мест, а одна в Мурино — на 1175 мест.

По словам губернатора, в текущем году будет завершено строительство трех школ в Вознесенье, Шлиссельбурге и Пустомерже, а также расширены школы в Луге и Волосово. Кроме того, планируется провести капремонт 9 школ.

Отмечается, что выдача разрешений на строительство нового жилья в регионе будет зависеть от «долгов» застройщика по социальным объектам.

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