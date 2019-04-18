Ленобласть обеспечит льготный проезд для всех студентов

Дрозденко заявил, что скидки обеспечат и учащимся из Санкт-Петербурга.

С нового учебного года — то есть с 1 сентября — проезд в электричках станет льготным для всех студентов в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в выступлении перед Заксобранием. Скидки будут действовать независимо от того, учится ли молодой человек в Ленобласти или Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленинградской области 18 апреля.

В большей части регионов России для студентов действует скидка на билеты в 50% с 1 сентября до 15 июня. Каждый регион регулирует льготу самостоятельно: в Псковской области, к примеру, скидки действуют до конца июня.

В 2016 году в Ленинградской области имели лицензию три ВУЗа и 14 филиалов. Численность населения региона сейчас составляет 1,8 млн человек.

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