«Ласточка» на майских праздниках будет ходить сдвоенными составами

"Ласточка" будет идти в 10 вагонов. Фото: Официальный сайт РЖД

На время майских праздников, с 30 апреля по 12 мая, пригородные поезда «Ласточка» на маршрутах Петербург — Великий Новгород и Петербург — Волховстрой будут ходить сдвоенными составами.

Количество вагонов в поездах, передвигающихся по маршрутам Санкт-Петербург главный — Новгород-на-Волхове и Санкт-Петербург главный — Волховстрой, будет увеличено в два раза.

Это связано с тем, что традиционно на период майских праздников пассажиропоток сильно увеличивается. Новая мера будет улучшать условия и качество обслуживания пассажиров пригородных поездов «Ласточка».

С полным расписанием движения поездов «Ласточка» вы можете ознакомиться на официальном сайте пригородного поезда.

Кроме того, из-за нового формата поезда в 10 вагонов, меняется порядок посадки и высадки. С ним вы так же можете ознакомиться на официальном сайте.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что проходит поиск инвесторов для строительства путепроводов в Петербурге.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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