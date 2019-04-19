Полиция расследует кражу дорогостоящей иномарки

В нескольких районах Петербурга сотрудники правоохранительных органов расследуют хищение иномарок. Одна из них Lexus стоимостью 2, 3 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, 18 апреля в полицию Центрального района обратилась 30-летняя петербурженка. Женщина сообщила о том, что в промежутке между 17 и 18 апреля на Полтавской, 2 был угнан её автомобиль «Лексус».

Сумма ущерба оценивается в 2, 3 миллиона рублей.

Кроме того, 17 апреля в полицию Красногвардейского района с такой же проблемой обратился 33-летний бизнесмен. По его словам, в период с 10 по 17 апреля от дома 47 по проспекту Ударников, кто-то похитил принадлежащий ему автомобиль «Хундай Солярис».

По данным фактам возбуждены уголовные дело по статье о краже. Правоохранители проводят расследование.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге расследуют серию краж мобильников у подростков.