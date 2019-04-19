В Петербурге неизвестные избили 17-летнего студента

Накануне вечером, 18 апреля, в отделение полиции Петроградского района Санкт-Петербурга поступила информация о госпитализации студента.

К сотрудникам полиции обратились работники медицинского учреждения. Они сообщили о том, что 18 апреля 2019 года в 18:41 часов вечера от дома 3 на набережной реки Малой Невки, был госпитализирован 17-летний студент. Молодой человек находился в тяжелом состоянии, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Студент сообщил, что его в общежитии ударил неизвестный человек. Сотрудники полиции прибыли по месту жительства пострадавшего и установили, что в одной комнате с ним живет ещё 6 человек. Полицейские опросили соседей и выяснили, что у пострадавшего был конфликт с однокурсником.

Сотрудники правоохранительных органов обязали всех явкой в отдел для выяснения обстоятельств.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Центральном районе мужчине прострелили окно.