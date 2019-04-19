Видео с избиением школьницы из Гатчины выложили в сеть

Драка длилась недолго, но была жестокой. Фото: Скриншот из видео.

Драка длилась недолго, но была жестокой. Фото: Скриншот из видео.

На кадрах, которые попали в интернет, видно, как одна молодая девушка избивает другую. Вдруг стоит толпа наблюдателей и дает советы.

Официальной информации по произошедшему на данный момент нет. Однако, согласно предварительным данным, драка была заснята во вторник, 16 апреля.

Видео в плохом качестве, снято на телефон одного из наблюдателей. В конце парень за кадром гордо объявляет: «Я всё заснял».

На видео запечатлен процесс избиения девочки-подростка. Сначала ее соперница бьет сверстницу руками, затем валит на землю и добивает ногами. После этого она отходит, и избитой девочке удается подняться и уйти.

На помощь школьнице никто не пришел. Наоборот, наблюдатели кричали: «В лоб ударь! Она встает».

По предварительной информации, обе участницы драки учатся в 8 классе местной школы. Заснятое происходило в районе гаражей в Госпитальном перекуре Гатчины, пишет «online47.ru».

Gazeta.SPb не стало публиковать видео, так как на нём отчетливо видны лица несовершеннолетних.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в житель Гатчины угнал машину у знакомого, попал в ДТП и вернул её.