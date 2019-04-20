Купаться в фонтанах Петербурга опасно для здоровья

В сезон фонтанов 2019 года в Петербурге будут работать 50 фонтанов. Еще 55 объектов на ремонте. Водоканал рассказывает, как люди чаще всего вредят фонтанам и объясняет, почему фонтанную воду не стоит пить.

В 2019 году Северную столицу будут украшать 50 работающих фонтанов, рассказали Gazeta.SPb в ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”. В этом числе четыре фонтанных комплекса, уточнила ведущий специалист 1-й категории Департамента информации и связей с общественностью предприятия Анна Кульгун.

Сколько фонтанов в Северной столице

Всего же на попечении Водоканала – 105 фонтанов. И большая их часть – 55 объектов – в 2019 году будет находиться на реконструкции или капитальном ремонте. Анна Кульгун замечает: “Большинство фонтанов переданы в хозяйственное ведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в аварийном состоянии с разрушенными или отсутствующими инженерными сетями”.

Помимо 105 фонтанов Водоканала в городе есть и другие. Они находятся на земельных участках ЖКС или организаций – коммерческих или государственных, отмечает специалист Водоканала.

Отличительная черта сезона фонтанов-2019, говорит специалист, — работающих объектов стало больше.

Также Анна Кульгун отмечает, что больше всего фонтанов Водоканала в Центральном районе. А вот совсем нет — во Фрунзенском и Красногвардейском районах.

Как работают петербургские фонтаны

Все фонтаны, за которые отвечает Водоканал, имеют так называемую “оборотную систему водоснабжения”. То есть, объясняет Анна Кульгун, используется жидкость из чаш самих фонтанов, а дополнительная не привлекается. Это, по словам специалиста, значительно экономит воду.

Когда жидкость сливается, чаша и архитектурные композиции фонтана промываются моющими средствами – заливается чистая вода, объясняет Анна Кульгун. Но это не значит, что пить из фонтанов можно. Вода быстро загрязняется, потому что объекты всё же находятся на открытых территориях. Конечно, исключение – питьевые фонтанчики.

Объёмы воды, которые циркулируют в отдельном фонтане, разные. Например, в комплексе на Московской площади – это не меньше полуторы тыс. кубометров. А в дворовых фонтанах – десятки литров, говорит Анна Кульгун.

Что мешает фонтанам Петербурга нормально действовать

Когда жарко, люди часто забираются в фонтаны, чтобы охладиться, отмечает специалист. Но это небезопасно по двум причинам. По словам Анны Кульгун, во-первых, негигиенично. Во-вторых, технологическое оборудование внутри фонтанов можно испортить и повредиться самому, замечает специалист.

В 2018 году, рассказала Анна Кульгун, фонтаны часто страдали от вандалов. Больше всего — от вливания моющего средства. Из-за этого вода вспенивалась – фонтан приходилось выключать для промывки. ««Вспенивание» фонтанов – занятие небезобидное: попадание воздушной пены вредит насосному оборудованию. Насосы начинают работать в интенсивном режиме, кроме того, возникает угроза коррозии. В результате фонтан может выйти из строя”, — объясняет специалист.

И порой случаются кражи фонтанного оборудования. Из-за этого фонтан тоже приходится выключать, рассказывает Анна Кульгун.

Сегодня Gazeta.SPb писала о том, что Водоканал положил начало сезону фонтанов в Петербурге.