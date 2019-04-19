Транзитом из Петербурга пытались ввезти яблоки из Польши, замаскированные под грибы

Всего 16,38 тонн свежих яблок и 2,4 тонны шампиньонов следовали из Польши в Республику Казахстан. Фото: http://www.ursn.spb.ru

Всего 16,38 тонн свежих яблок и 2,4 тонны шампиньонов следовали из Польши в Республику Казахстан. Фото: http://www.ursn.spb.ru

Видимо поставщики рассчитывали, что пристальному контролю продукция весом 19 тонн не будет повергаться.

Но, как говорится, не тут-то было. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-латвийском участке Государственной границы в многостороннем автомобильном пункте пропуска “Убылинка” и обнаружили эти странные “грибы”.

Всего 16,38 тонн свежих яблок и 2,4 тонны шампиньонов следовали из Польши в Республику Казахстан. Не соответствие нашли в маркировке и фитосанитарном сертификате. Ведомство напоминает, что ввоз на территорию Евразийского экономического союза подкарантинной продукции запрещен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали 27 тонн аргентинской говяжьей диафрагмы с кровяными подтеками.