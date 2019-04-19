В Петербурге задержали 27 тонн аргентинской говяжьей диафрагмы с кровяными подтеками

Специалистами отобраны пробы на показатели качества и безопасности продукции. Фото: http://www.ursn.spb.ru

Специалистами отобраны пробы на показатели качества и безопасности продукции. Фото: http://www.ursn.spb.ru

Груз прибыл в “Большой порт Санкт-Петербург”. Подозрение у надзорных органов вызвали не только подтеки, но и цвет мяса.

Некачественная продукция была обнаружена после проведения ветеринарного контроля импортной продукции в пункте пропуска через Государственную границу РФ “Большой порт Санкт-Петербург”. У сотрудников Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям подозрения вызвала говяжья диафрагма.

Было приостановлено движение 27 тонн замороженной продукции. Говяжья диафрагма прибыла из Аргентины.

Продукция была расфасована по коробкам. Сотрудники обнаружили кровяные подтеки и странный цвет. Кроме того, часть коробок с товаром были деформированы – продавлены вышестоящими коробками.

В настоящее время движение потенциально небезопасного груза приостановлено. Отобраны пробы на показатели качества и безопасности продукции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россельхознадзор попросил ФСБ помочь с товаром из Белоруссии.