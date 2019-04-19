В Петербурге задержали 27 тонн аргентинской говяжьей диафрагмы с кровяными подтеками

Груз прибыл в “Большой порт Санкт-Петербург”. Подозрение у надзорных органов вызвали не только подтеки, но и цвет мяса.
Некачественная продукция была обнаружена после проведения ветеринарного контроля импортной продукции в пункте пропуска через Государственную границу РФ “Большой порт Санкт-Петербург”. У сотрудников Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям подозрения вызвала говяжья диафрагма.
Было приостановлено движение 27 тонн замороженной продукции. Говяжья диафрагма прибыла из Аргентины.
Продукция была расфасована по коробкам. Сотрудники обнаружили кровяные подтеки и странный цвет. Кроме того, часть коробок с товаром были деформированы – продавлены вышестоящими коробками.
В настоящее время движение потенциально небезопасного груза приостановлено. Отобраны пробы на показатели качества и безопасности продукции.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россельхознадзор попросил ФСБ помочь с товаром из Белоруссии.