Россельхознадзор попросил ФСБ помочь с товаром из Белоруссии

Белорусские компании пытаются через Россию везти животных в Казахстан и Киргизию.

Россельхознадзор обратится к ФСБ и Минтрансу, чтобы пресечь поставки животных в Россию, сообщает ТАСС 12 апреля. Предположительно, торговцы переправляют товар через Россию в Казахстан и Киргизию.

Россельхознадзор наблюдает за ситуацией с февраля. В ведомстве сообщили республике, что товары начнут пускать в соседние страны, если ветеринарные службы этих стран подтвердят намерение принять товары. Из-за этих мер несколько белорусских компаний приостановили работу или поменяли названия, сообщает ТАСС.

Несколько дней назад Россельхознадзор сообщил, что прекращает пускать в Россию яблоки и груши из Белоруссии — слишком много нелегального товара с поддельными документы перевозят через границу, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.