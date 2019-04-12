Россельхознадзор попросил ФСБ помочь с товаром из Белоруссии

Ведомство следит за махинациями торговцев с февраля. Фото: pixabay.com
Ведомство следит за махинациями торговцев с февраля. Фото: pixabay.com

Белорусские компании пытаются через Россию везти животных в Казахстан и Киргизию.

Россельхознадзор обратится к ФСБ и Минтрансу, чтобы пресечь поставки животных в Россию, сообщает ТАСС 12 апреля. Предположительно, торговцы переправляют товар через Россию в Казахстан и Киргизию.

Россельхознадзор наблюдает за ситуацией с февраля. В ведомстве сообщили республике, что товары начнут пускать в соседние страны, если ветеринарные службы этих стран подтвердят намерение принять товары. Из-за этих мер несколько белорусских компаний приостановили работу или поменяли названия, сообщает ТАСС.

Несколько дней назад Россельхознадзор сообщил, что прекращает пускать в Россию яблоки и груши из Белоруссии — слишком много нелегального товара с поддельными документы перевозят через границу, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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