Россельхознадзор запретил ввозить яблоки и груши из Беларуси

За неделю на границе задержали 36 автомобилей с яблоками. Фото: pixabay.com

За неделю на границе задержали 36 автомобилей с яблоками. Фото: pixabay.com

Поставщики пытаются пересечь границу с поддельными документами или без них.

Россельхознадзор с 12 апреля вводит ограничения на поставки яблок и груш из Беларуси, сообщили в ведомстве 10 апреля. Причиной стало большое количество нарушений поставщиками фитосанитарных правил.

За первую неделю апреля на границе задержали 39 автомобилей без нужных бумаг — в 36 из них везли фрукты.

В Беларуси с 1 апреля перестали выдавать документы на фрукты из третьих стран, сообщает Россельхознадзор, но яблоки продолжают привозить, хотя в 2018 году такие поставки прекратились в феврале. Из этого в Россельхознадзоре сделали вывод, что документы подделывают. Пока ситуация не будет урегулирована, белорусские яблоки и груши на прилавок попадать не будут.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что из Беларуси везут все больше “санкционки”.