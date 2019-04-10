Россельхознадзор запретил ввозить яблоки и груши из Беларуси

Поставщики пытаются пересечь границу с поддельными документами или без них.
Россельхознадзор с 12 апреля вводит ограничения на поставки яблок и груш из Беларуси, сообщили в ведомстве 10 апреля. Причиной стало большое количество нарушений поставщиками фитосанитарных правил.
За первую неделю апреля на границе задержали 39 автомобилей без нужных бумаг — в 36 из них везли фрукты.
В Беларуси с 1 апреля перестали выдавать документы на фрукты из третьих стран, сообщает Россельхознадзор, но яблоки продолжают привозить, хотя в 2018 году такие поставки прекратились в феврале. Из этого в Россельхознадзоре сделали вывод, что документы подделывают. Пока ситуация не будет урегулирована, белорусские яблоки и груши на прилавок попадать не будут.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что из Беларуси везут все больше “санкционки”.