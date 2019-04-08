Из Беларуси везут все больше санкционных товаров

Апрель только начался, а на границе уже задержали семь машин с контрабандой. Фото: pixabay.com

Апрель только начался, а на границе уже задержали семь машин с контрабандой. Фото: pixabay.com

За апрель в Псковской области изъяли 90 тонн овощей и фруктов — почти в 3 раза больше, чем за март.

Число санкционной продукции, которую пытаются ввести в Псковскую область из Беларуси растет, сообщает Россельхознадзор Санкт-Петербурга 8 апреля.

В двух районах области за апрель задержали семь машин с фруктами и овощами, которые ехали в объезд пропускных пунктов. Всего изъяли около 90 тонн товара — его, вероятно, уничтожат. Это почти в 3 раза больше, чем в марте — за прошлый месяц пограничники поймали шесть машин, объем уничтоженной продукции составил около 36 тонн.

В Россельхознадзоре Санкт-Петербурга сообщили, что введут меры об ограничении поставок товара с фитосанитарными документами из Беларуси. За товаром, поступающем из республики введут усиленный контроль.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербург прибыл аргентинский сыр с неправильной датой изготовления.