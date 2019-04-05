В порт Петербурга пришел сыр с плесенью из Античности

“Дата изготовления: 14 декабря 201 года” — а сыр с плесенью хранится около двух месяцев.

В порт Санкт-Петербурга пришел сыр с голубой плесенью из Аргентины 201 года н.э., сообщили Gazeta.SPb в Россельхознадзоре 5 апреля 2019 года н.э. Общий вес груза составил 15 тонн.

Разумеется, поставщиком допущена неточность: он не проставил дату на маркировочной этикетке — или же планировал поставить ее попозже. Дата производства указана как 14 декабря 201 года. Сейчас санитарные инспекторы ждут разъяснений от Санта Фе, откуда груз прибыл, а пока сыр останется в порту Петербурга — если не испортился за 1818 лет, то подождет еще пару недель.

Как правило, срок годности сыра с плесенью составляет 2 месяца со момента изготовления. Если сыр изготовили в декабре 2018 года, то к употреблению он может быть уже не годен — впрочем, зависит от сыра. На самих упаковках дата указана — и сыр годен к употреблению до июля, как видно на фото, которое предоставил Россеьхознадзор Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге нашли “турецкие” яблоки из Европы и Украины.