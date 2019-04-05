«Турецкие» яблоки прибыли в Петербург из Евросоюза и Украины

Запрещенную продукцию забрали с собой и, скорее всего, уничтожат. Фото: СЗТУ

Запрещенную продукцию забрали с собой и, скорее всего, уничтожат. Фото: СЗТУ

Таможенники нашли на продуктовой базе почти 10 тонн санкционных фруктов.

В Санкт-Петербурге на продуктовой базе “Нарт” на Софийской улице нашли санкционную продукцию, сообщили в СЗТУ сегодня 5 апреля. Таможенники выяснили, что свежие яблоки прибыли в Россию не из Турции, как было заявлено, а из стран, на продукцию которых правительство наложило санкции.

Около 7,5 тонн яблок в Петербург прибыли из Евросоюза, хотя на сопроводительных документах страной-производителем была указана Турецкая Республика. Еще 1769 кг яблок приехали из Украины. Учитывая, что числа не круглые, можно предположить, что часть продукции торговцам уже удалось реализовать. Таможенники забрали с собой 9 439 кг яблок — почти 10 тонн — и теперь, вероятно, уничтожат в соответствии с российским законодательством.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге уничтожили сыр и колбасу из Европы.