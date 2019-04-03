Сыр и колбаски из Европы сожгли в Ленобласти

Сыровяленое мясо, сардельки, сосиски - все это отправилось в печь. Фото: Россельхознадзор.

Сыровяленое мясо, сардельки, сосиски - все это отправилось в печь. Фото: Россельхознадзор.

На складе в Кингисеппе нашли 425 кг санкционной продукции.

На складе в Кингисеппе нашли колбаски, сыр и сыровяленое мясо из Евросоюза — и все сожгли, сообщили Gazeta.SPb 3 апреля в Россельхознадзоре.

Сотрудники ведомства Ленобласти вместе с таможенниками Кингисеппа проводили 2 апреля рейд по поиску санкционной продукции. Нашли: на складе временного хранения на МАПП “Ивангород” обнаружили 300 кг сыра, творога и крема. В коробках лежали еще 124 кг колбасы, хамона, саределек и сосисок. Все это прибыло в Ленинградскую область из Европы, попадает под санкции, поэтому сотрудники ведомства приняли решение все уничтожить.

Как груз попал в Ленобласть и удалось ли найти владельца, в ведомстве не уточняют. Товары общим весом в 425 кг сожгли, сообщили в Россельхознадзоре.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ивагороде уничтожили эстонскую кильку.