Девятиэтажки — это предел: Во Всеволожске могут запретить строить выше

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский обещал рассмотреть эту инициативу. Фото: https://pixabay.com
Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский обещал рассмотреть эту инициативу. Фото: https://pixabay.com

Такие изменения могут внести в Правила землепользования и застройки. Правда для начала надо будет изменить генеральный план Всеволожска.

Поэтому такая инициатива может реализоваться в реальности не очень скоро. Жители Всеволожского района выступили с инициативой запретить строить здания выше девяти этаже, не устраивают “небоскребы” местных активистов, сообщает “47news”.

Свое мнение они высказали на встрече, которая прошла накануне в правительстве Ленинградской области. На сегодняшний день в региональном нормативе Правил землепользования и застройки есть ограничения в 12 этажей. В свою очередь глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский обещал рассмотреть эту инициативу.

Однако пока он не может назвать точную дату и срок реализации, поскольку для этого необходимо внести изменения в генеральный план Всеволожска.

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Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Всеволожск многоэтажка строительство
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