Девятиэтажки — это предел: Во Всеволожске могут запретить строить выше

Такие изменения могут внести в Правила землепользования и застройки. Правда для начала надо будет изменить генеральный план Всеволожска.

Поэтому такая инициатива может реализоваться в реальности не очень скоро. Жители Всеволожского района выступили с инициативой запретить строить здания выше девяти этаже, не устраивают “небоскребы” местных активистов, сообщает “47news”.

Свое мнение они высказали на встрече, которая прошла накануне в правительстве Ленинградской области. На сегодняшний день в региональном нормативе Правил землепользования и застройки есть ограничения в 12 этажей. В свою очередь глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский обещал рассмотреть эту инициативу.

Однако пока он не может назвать точную дату и срок реализации, поскольку для этого необходимо внести изменения в генеральный план Всеволожска.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “должники” по соцобъектам не получат разрешение на строительство нового жилья в Ленобласти